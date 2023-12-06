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Kadınlar Satranç Çorum il birinciliğinde Tuana Tuzcu birinci oldu. Yeşilay Çorum Şubesi Satranç Salonu’nda yapılan Kadınlar Satranç Çorum il birinciliğinde 18 sporcu mücadele etti. Oldukça çekişmeli müsabakalar sonunda Tuana Tuzcu birinci olurken Rukiye Sude Erbay ikinci Tuğçe Avucu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlerin ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uzmanı Nermin Şakalakoğlu, Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur ve Çorum Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Adnan Cıdık tarafından verildi.