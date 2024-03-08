Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Aileden başlayarak toplumun her alanında önemli yere sahip olan, emeği, bilgisi, merhameti ve sevgisiyle çevresini güzelleştirmeyi amaçlayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, tarihimizde her daim ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız vererek, bir anne, bir eş, bir evlat olan kadınlarımız ailenin ve toplumun temel değerlerini oluşturmaktadır. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin ve sosyal hayatımızın temel dinamiğidir” dedi.

“Dinimizde ve kültürümüzde kadın her zaman değer konumundadır” ifadelerini kullanan Vali Dağlı, “Bizler “Cennet annelerin ayakları altındadır.” diyen bir inancın sahibi, "Ahlakı en güzel olanınız eşlerinize en iyi davrananızdır." diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Yüce dinimiz, özellikle anne olan kadına doğumdan ölüme kadar hayatımızın her alanında ne kadar önem ve saygınlık verdiğini göstermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, annelik rolüyle yeni nesillere şekil veren fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, sevginin, şefkatin ve fedakârlığın simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)