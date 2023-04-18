Mübarek Ramazan ayının 27'inci gecesi olan Kadir Gecesi, Çorum'daki tüm camilerde düzenlenen programlarda vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi.

Akşemseddin Camiinde gerçekleştirilen Kadir Gecesi programında, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu Kur'an tilaveti, Mevlidi şerif ve ilahilerle geceyi süsledi.

"Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesinde İl Müftüsü Muharrem Biçer, yaptığı vaazü nasihatta bu mübarek gecenin önemi hakkında ve faziletine erişmek için yapılması gerekenlerden bahsettikten sonra gecenin hayırlara vesile olması için dua etti.

Ardından teravih ve tesbih namazı kılınarak gece idrak edildi.