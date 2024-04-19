Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği (KADMUDER), eğitim semineri düzenledi.

Maya Cafe'de yapılan seminere konuşmacı olarak kadın sağlığı konularında farkındalığı artırmak amacıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın katıldı.



p. Dr. Dilek Kalkan Yalçın, özellikle çalışan kadınların karşılaşabileceği sağlık sorunları ve bunları önleme yolları hakkında bilgiler verdi.

Seminer soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Seminerin sonunda Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın’a katılımından dolayı teşekkür plaketi verildi.