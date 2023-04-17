FATİH BATTAR
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan 57 yaşındaki adam kafasının betona çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İddialara göre Alaettin Bütün, tarlasında holdere su doldurmaya çalışırken ayağı kaydı ve kafasını betona vurdu.
Bütün'ü yerde yatar halde bulan köy sakinleri hemen ekiplere haber verdi. Ekipler talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit ederken, 57 yaşındaki çiftçinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Merhumun cenazesi bugün Akpınar köyünde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahme, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.