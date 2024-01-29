Ata Caddesi numara 37’de altı yıldır faaliyet gösteren Kafkas Petshop Akvaryum evcil kedi maması, köpek maması, kuşyemi, balık yemi, aksesuar ve ek gıda çeşitleri ile hizmet veriyor.

Ayşe-İhsan Akçay’ın sahibi oldukları firmada canlı hayvan hariç kedi maması, köpek maması, kuşyemi, balık yemi, aksesuar ve ek gıda satışları yapılıyor.

Firma hakkında bilgi veren İhsan Akçay; “6 yıl önce Gülabibey Mahallesinde Petshop Akvaryum tarzı bir firmanın eksikliğinden dolayı mahalle halkına hitap etmek amacı ile bu yola çıktık. Müşteri taleplerini ön plana çıkartarak konsept oluşturduk. Canlı hayvan satışı yapmıyoruz, ancak tüm kaliteli markaları barındıran kedi maması, köpek maması, kuşyemi, balık yemi, aksesuar ve ek gıda alanında Çorum’da ürün çeşitliliği bakımından en önde olduğumuzu belirtmek isterim.” dedi.

Ayrıca firma olarak Zurich Veterinaire ve Reeflowers balık katkı ürünlerinin de bayisi olduklarını de belirten Akçay, kaliteli ürünleri uygun fiyata müşterilerine sunduklarını tüm hayvan dostlarını Kafkas Petshop Akvaryum’a beklediklerini söyledi.