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Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımında ikinci Töremiş geliyor. Mehmet Can Töremiş’in kardeşi Kağan Töremiş 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında çift erkeklerde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

23-27 Kasım tarihleri arasında Bursa’da yapılan ve 240 kulüpten 950’nin üzerinde sporcunun mücadele ettiği 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasına Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi’ye bağlı on kulüpten 10 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada mücadele eden Kağan Töremiş çift erkekler kategorisinde Samsun Büyükşehir Belediyespor kulübünden partneri Barış Ermiş ile birlikte zorlu rakipleri geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Barış Boyar çalışmalarında her zaman yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’a Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Çağlar’a Federasyon Başkanı Ercan Yıldız’a ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile teknik ekibe başarılar diledi.