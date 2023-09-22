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Çorum Belediyesi’nin davetlisi olarak Çorum’da bulunan Filistin Kalkilya heyeti ziyaretleri kapsamında Ahlatcı Çorum FK tesislerini ziyaret etti.

Başkan Oğuzhan Yalçın ile görüştü antrenmanda Teknik Heyet ve futbolcularla tanıştı tatlı ikram etti. Kırmızı Siyahlı kulüp forması hediye edildi.

Kardeş Şehir olarak Çorum Belediyesi’nin misafiri olarak Çorum’a gelen Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim, Belediye Meclis Üyesi Nabil Barhan, Belediye Geliştirme Bölüm Sorumlusu Halit Taha, Başkan Danışmanı ve Türkiye İlişkiler Sorumlusu Ameed Shraim, Ticaret Odası Başkanı Tarik Şavar, Tarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Sabi, Dış Ticaret Sorumlusu İyad Karaki, Endüstri Sektörü Sorumlusu Nasir Kharu., Ticaret Odası üyesi Hasan Şikiero ve Al Kudüs Üniversitesi Kalkilya Şubesi Başkanı Atiyye Muslih beraberinde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Ahlatcı Çorum FK tesislerini ziyaret ettiler.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve As Başkan Yılmaz Özkul tarafından karşılanan heyet önce Başkan Yalçın ile sohbet ederek takımın durumu hakkında bilgiler aldılar ve sohbet ettiler. Kalkilya Belediye Başkanı El Ahli Kalkilya takımı ile hazırlık maçı yapmak ve ortak bir kamp yapabilecekleri önerisinde bulundu.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ise kardeş şehir Kalkilya Belediye Başkanı ve misafirleri tesislerde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Süper lige çıkma mücadelesi veren El Ahli Kalkilya takımına başarılar diledi ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Misafir ekip daha sonra tesis antrenman sahasına geçerek burda Teknik Direktör Tahsin Tam ve futbolcular ile tanıştılar ve onlara geçen yıl kazanılan şampiyonluk ve bu yılk performanslarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

Kalkilya Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet ziyaret sonunda Ahlatcı Çorum FK’ya tatlı ikram etti. Misafir heyet tesislerden ayrılışında ise Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Belediye Başkanı’na kırmızı siyahlı takımın şampiyonluk formasını hediye etti.