Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde ‘Kalp Damar Cerrahisi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı' konulu panel gerçekleştirildi.

Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Ünal’ın moderatörlüğünde yapılan panele konuşmacı olarak katılan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Servisinden Op. Dr. Ayla Ece Çelikten ‘Kalp ve Damar Cerrahisinde Temel Uygulamalar’, Hemşire Sibel Şahin ‘Kalp Damar Cerrahisinde Preoperatif Hemşirelik Uygulamaları’ ve Hemşire Kelime Özşen ‘Kalp Damar Cerrahisinde Postoperatif Hemşirelik Uygulamaları’ konularında sunum yaptılar.

Panel konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.