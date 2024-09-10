Çorumlu atlet Mehmet Kalyoncu, İzmir'de düzenlenen Süper Lig müsabakalarında kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkcell Atletizm Süper Lig müsabakalar 9-10 Eylül tarihleri arasında İzmir'de yapıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen müsabakalar kızlarda ve erkeklerde toplam 256 sporcu katılım sağladı.

Bursa Osmangazi Belediyespor adına yarışlara katılan Çorumlu atlet Mehmet Kalyoncu 3000 metre yarışlarını ikinci olarak tamamlayarak atletizm branşındaki başarısına bir yenisini daha ekledi.