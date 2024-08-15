2. Kamu Spor Oyunlarına başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Spor oyunlarının ikincisi Masa Tenisi, voleybol ve 3x3 Basketbol braşlarında yapılacak.

Spor Oyunlarına kayıtlar dün itibare ile başladı. Son başvuru tarihi ise 29 Ağustos olarak açıklandı. Başvurular e devlet spor bilgi sistemi üzerinden yapılacak.

2 Eylül’de üç kategorinin teknik toplantısı yapılarak gruplar ve fikstür belirlenecek. İl birinciiliği müsabakaları 20 Eylül’de sona erecek. İl birinciliği sonunda üç kategoride ilk sırada yer alan takımlar yeri daha sonra Ordu’da yapılacak bölge birincviliğinde mücadele edecekler, 1 Ekim salı günü başlayacak bölge birinciliğinde Çorum Karedeniz grubunda 21 takımla oynanacak. beş takımlı üç grupta altı takımlı bir grupta yapılacak ve finaller sonunda üç kategoride ilk iki sırdayı alan takımlar 30 Ekim çarşamba günü Ankara’da yapılacak Türkiye finallerinde mücadele edecekler.

Kamu kurumlarında çalışan personellerden oluşacak takımlar ile mücadele edecekler. Listede son iki sezon aktif lisanslı oynayan sporcular aynı kategoride oynayamayacak. Takımlar listelerinde en fazla bir antrenör yer alabilecek. Katılımcılar sadece bir branşta oynayabilecekler.Kaymakamlık takım çıkaramıyorsa iki kaymakamlık birleşerek valilik adına kayıt yaptırabilecekler. Okullar ve hastaneler kendi adlarına takım çıkartabilecekler. Hastene ve okullar başka hastane ve okulla birleşerek takım çıkartabilecek.