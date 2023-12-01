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Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Nakliyeciler Sitesi Kamyon Garajı’nın kiralama ihalesine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın onay vermedi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye Belediye şirketi Beltaş’ın yanısıra Şoförler ve Nakliyeciler Odası, S.S. 32 nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile mevcut kiracı Mehmet Kılıç katılmıştı.

Kamyon ve Tır Otoparkı ile içindeki Sosyal Tesisleri’nde bulunan 230 adet kamyon kapasiteli garaj ile birlikte, 19 adet nakliye ofisi, 1 adet market ile lokanta, kahvehane, berber, duş- wc, yıkama-yağlama ünitesi ve çadırcı olan garaj için yıllık 650 bin TL+KDV muhammen bedel belirlenmişti.

Açık teklif artırma usulü ile 5 yıl süreli yapılan ihalede yıllık 1 milyon 400 bin TL ile en yüksek teklifi S.S. 32 nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi vermişti.

Kira bedelinin yüksek rakamlara ulaşmasının nakliyeci esnafına daha fazla yük getireceği düşüncesiyle hareket eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihaleyi onaylamadı.

Başkan Aşgın, ihalenin tekrar edilmeyeceğini, Nakliyeciler Sitesi Kamyon Garajı’nın işletmeciliğini belediye olarak kendilerinin yapacaklarını söyledi.