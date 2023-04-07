Kızılay Çorum İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, kan stoklarında azalma olduğunu ve Çorum halkından kan bağışı desteği beklediklerini söyledi.

Hem vatandaşlardan hem de kamu, kurum ve kuruluşlarından kan bağışında bulunmalarını talep eden İl Müdürü Yıldırım, “Kan stoklarımızda ciddi manada azalma var. Her zaman her yerde öncü olan Çorum halkının destegklerini bekliyoruz.” dedi.

Ülkenin zor dönemde geçtiği kış şartlarında kan bağışının çok anlamlı olduğunun altını çizen Yıldırım, “Afetlerde ve buna benzer olaylarda kan stoklarımızın yeteri miktarda fazla olması gerekiyor. Stoklarımızın azalması risktir, bu riski el ele vererek bertaraf edelim. Bu sebeple, kurumlarımız belli periyotlarla Kızılay’a gelerek kan bağışında bulunmaya devam edecekler. Kısa sürede kan bağışı eksikliğimizi tamamlayacağız. Tüm Çorum halkından ülkemizin yüz akı olan, dünyanın her köşesinde düşeni kaldıran, mazlumun yanında olan, sofraları bereketli kılan Kızılay’a desteklerini bekliyorum.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)