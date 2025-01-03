Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nde, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve birlik yöneticileri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Akşemsettin Cami’nde gerçekleştirilen etkinlikte cami cemaatine süt ikramında bulunuldu.

Başkan Kaya, bu mübarek gecede birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, dünya üzerindeki mazlumlar ve barış için dualar etti.

Yılmaz Kaya, Regaip Kandili’nin manevi anlamına vurgu yaparak, "Üç ayların başlangıcını müjdeleyen bu mübarek Regaip Kandili, bizlere manevi değerlerimizi hatırlatan ve ruhumuzu arındıran bir gece. Rabbim bu geceyi, dünya üzerindeki mazlumların kurtuluşuna, savaşların durmasına ve akan kanların son bulmasına vesile kılsın. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına, bu mübarek gecede cemaatimize süt ikramında bulunduk. Süt, hayatın bereketini ve emeğin değerini simgeler. Bu vesileyle, tüm İslam âleminin ve siz kıymetli üyelerimizin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Kaya, "Bu mübarek geceler, toplumsal bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Bizler de bu vesileyle halkımızla bir araya gelmek, onların gönlünde sıcak bir yer edinmek istedik. Rabbim bu tür güzel günleri, milletimizin birlik ve beraberliği için hayırlara vesile eylesin" ifadelerine yer verdi.