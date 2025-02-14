WTT Kapadokya Uluslararası açık turnuvasında Çorum’dan dört sporcu mücadele ediyor.

12 Şubat’ta başlayan ve yarın sona erecek olan Uluslararası turnuvada milli takımda Çorum’dan bir antrenör ve dört sporcu mücadele ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan Uluslararası turnuvada Çorum’dan antrenör Derya Bilgili ile sporcular Yiğit Furkan Şimşek, Halil İbrahim Zer, Aybüke Tuba Şimşek ve Muhammed Emre Kantik milli takımda mücadele ediyor. Turnuvada önce takım müsabakaları ardından da ferdi müsabakalar yapılacak.