Çorum FK’da futbolu bırakan kaptan Murat Yıldırım’dan selam var.

Avrupa Futbol Şampiyonasında milli takımın önceki akşam Portekiz ile oynadığı maçı izlemek üzere Dortmun’a gelen Kaptan Murat Yıldırım burda Çorumlu hemşehrisi ile tanıştı ve kendisi ile sohbet etti.

Taraftar grubundan paylaşılan fotoğrafta Çorum FK’ya yeni sezonda başarılar dileyen Murat Yıldırım milli takımın ilk maçtaki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorum FK tarafrarı kaptan Murat Yıldırım’a hizmetleri için teşekkür etti ve kendisine milli takım forması hediye etti.

Murat Yıldırım ise tüm taraftarlarını selamlarını gönderdi.