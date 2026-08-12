Mersin’de ikamet eden hemşehrimiz Sıtkı Gevenci (83), çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ulu Cami eski imam hatiplerinden merhum Urlu Hafız Arif Gevenci Hoca’nın torunu olan Sıtkı Gevenci; Hocazade Yusuf Gevenci, Kemal Gevenci ve Meral Güravşar’ın ağabeyi, Meliha Gevenci’nin eşi, Aynur Gençay, Dr. Aydan Akdeniz ve Levent Gevenci’nin babası, Can Gençay ve Dr. İlker Akdeniz’in ise kayınpederiydi.

Uzun yıllardır Mersin’de ikamet eden Sıtkı Gevenci’nin vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip, Mersin Çiftlikköy Mezarlığı’nda düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek.