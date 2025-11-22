Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası, havadan çekilen görüntülerle doğal güzelliği ve jeomorfolojik yapısıyla hayran bıraktı.

Bin 100 metre rakımda yer alan ve 567 hektarlık geniş bir alanı kaplayan yayla, el değmemiş dokusu, zengin bitki örtüsü ve kıvrımlı su yataklarıyla dikkat çekiyor.

Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karagöl Yaylası, köknar, kayın ve çam ağaçlarıyla çevrili orman örtüsü sayesinde bölgenin en önemli oksijen kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Yörede bol bulunan soğuk içme suları ve serin havası nedeniyle yayla, doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Havadan kaydedilen görüntülerde, yaylanın karstik yapısı nedeniyle oluşan doğal çöküntüler ve yıl boyunca su akışıyla şekillenen menderesler net bir şekilde görüldü. Toprak yüzeyinde oluşan dalgalı desenler ve kıvrılarak ilerleyen su kanalları, Karagöl'ün jeolojik karakterini ortaya koyarak bölgeye benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Doğa yürüyüşleri, yayla turizmi ve fotoğraf safarileri için uygun şartlara sahip olan Karagöl Yaylası'nda geleneksel yayla yaşamı da sürdürülüyor. Karagöl Yaylası; doğal peyzajı, florası ve jeomorfolojik yapısıyla hem bilimsel araştırmalar hem de doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıyor.