Çorum’un İskilip Belediyesi’nin halk arasında ‘Deri Hamamı’ olarak bilinen ve Türkiye’de az sayıda örneği bulunan Selçuklu dönemine ait tescilli tarihi yapının korunarak turizme kazandırılması için dair girişimde bulunacağı öğrenildi.

İskilip Belediyesi ile mülk sahipleri arasında yürütülen görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanamadığı belirtilirken, yeraltı deri hamamının geleceği için belediyenin mevzuat çerçevesinde gerekli adımları atmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Nadide tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılmasının kültürel miras açısından önemli bir kazanım olacağı değerlendiriliyor.