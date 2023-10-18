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Rize’de yapılan Mehmet Karaaslan İller Arası Kumite Karate Liginde Çorum Belediyespor takımı sekiz sporcu ile mücadele etti ve yedi madalya kazandı.

14-15 Ekim tarinlerinde Rize’de yapılan ve Çorum ile birlikte Artvin, Ordu, Giresun, Trabzon, Şanlıurfa, ve Samsun illerinden takımların mücadele ettiği Mehmet Karaaslan İller arası Karate Ligi 1. ayağında Çorum Belediyespor’lu sporcular üç altın dört gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

Rize’de 52 kiloda Yiğit Gözübüyük, 57 kiloda Yağız Gözübüyük ve +70 kiloda Kayra Yağlı, tüm rakiplerini yenerek birincilik madalyasını kazandılar. 52 kiloda Kutay Tekin, 61 kiloda Hamza Alpman, +76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ve bayanlar 47 kiloda Kübra Çatan finalde kaybederek ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

+76 kilo Gençler7de ise Umut Kaan Kaymak üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe ligin ikinci ayağının 18 Kasım 3. ve son ayağının ise 23 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.