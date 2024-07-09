MURAT KARASU

Çorum Belediyespor Karatecileri Tavşanlı’da yapılan Diamond Cup’ta kürsüye ambargo koydu. Çorum Belediyespor karecileri üç altın üç gümüş ve altı bronz toplam 16 madalya kazandılar.

5-7 Temmuz tarihleri arasında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Karate Diamond Cup 2024 turnuvasında Türkiyenin farklı illerinden toplam bin sporcu mücadele etti. Karate İl Temsilcisi ve ayrı zamanda Çorum Belediyespor Antrenörü Samet Türe ve antrenör Müslüm Yazıcı yönetiminde Kütahya’da mücadele eden Çorum takımında 2014 doğumlu kızlarda +40 kiloda Sümeyye Karaman, 40 kilo erkeklerde Mert Güldaşı ve ümit erkekler 52 kiloda Yağız Gözübüyük tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular.

2014 doğumlu kızlar 37 kiloda Ecrin Berra Yıldırım, 40 kilo erkeklerde Miraç Özeker ve 2013 doğumlu erkekler 40 kiloda ise Emir Fatin Çamlıbel final maçında kaybederek gümüş kadalya kazandılar.

2014 doğumlu kızlar 37 kiloda Fatma Kır, 30 kilo kızlarda Neval Bulut, 2013 doğumlu kızlar 32 kiloda Hatice Sena Çolak ve Tuana Tiryakioğlu, 2014 doğumlu erkekler +45 kiloda Abdullah Yağlı ile genç erkekler +76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ise sıkletlerinde üçüncü olarak branz madalyanın sahibi oldular.

Karate İl Temsilcisi ve antrenörü Samet Türe alt yapı çalşmalarının aralıksız devam ettiğini bu doğrultuda katıldıkları bu turnuvada sporcularının gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu belirterek hedeflerinin milli takımda çok daha fazla sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.