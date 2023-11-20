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Karate'ye ilgi her geçen gün artıyor. Karate İl Temsilciliği tarafından Ata'yı anma Karate turnuvasında 130 sporcu mücadele etti. Çorum Belediyespor ve Gençlikspor bünyesinde başlatılan Karate çalışmaları sonucunda milli takım düzeyinde sporcular çıkması üzerine Karate'ye sporcuların ve velilerin ilgisi artmaya devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ata'yı Anma Karate Turnuvasında minikler ve yıldızlar kategorilerinde erkekler ve bayanlarda toplam 130 sporcu mücadele etti. Sporcuların velilerinin de müsabakalar büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

Zorlu geçen maçlar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Karate İl Temsilcisi Samet Türe alt yapıda başlattıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek hedeflerinin daha fazla sayıda sporcuyu milli takımlara göndermek olduğunu söyledi.