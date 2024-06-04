Çorum FK taraftarları kardeş kulüp Alagöz Holding Iğdırspor’a final maçında destek verdi. Pazar günü Sivas’ta oynanan 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon ile karşılaşan Alagöz Holding Iğdırspor’a Çorum FK taraftarları destek verdi.

Kırmızı Siyahlı takım taraftarları 5 otobüs ve 1 mnibüs pazar günü Sivas’a giderek Iğdırspor’a destek verdiler. Kırmızı Siyahlı taraftarlar doksam dakika boyunca Iğdırspor’lu taraftarlar ile birlikte destek verdiler. Maç sonunda ise şampiyonluk sevincini Iğdır ve Çorum’lu futbolcular büyük bir sevinç yaşadılar.

Öte yandan maç sonunda Kırmızı siyahlı takımın tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı maçın ardından Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz’e üzerinde ismi yazılı zülfikar kılıç hediye etti ve 1. ligde başarılar diledi.