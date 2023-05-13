FATİH BATTAR

Çorum Vestel Bayiisi Karen Ticaret, Anneler Günü’nü unutmadı.

Karen Ticaret, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle tüm annelere karanfil dağıttı.

Firma sahibi Mehmet Selim Kamitoğlu, her yıl olduğu gibi bu yılda vefakar anneleri unutmamak için karanfil dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çorum’da 2009 yılından bu yanan Vestel Bayiliği’ni yürüttüklerini belirten Kamitoğlu ayrıca Anneler Günü’ne özel bir çok üründe süpriz indirim ve kampanya başlattıklarını söyledi.

Annesine sürpriz yapmak isteyen ve kampanyayı kaçırmak istemeyen herkesi Yeni yol Mahallesi Gazi Caddesi 2.Sokak numara 4 (Turgut Özal İş Merkezi karşısı, Galeri Mıstık) yanındaki Karen Ticaret’e davet etti.