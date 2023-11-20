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Kargıgücüspor Başkanı Selahattin Erdoğan’dan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a forma.

İl Başkanlığını ziyaret eden Kargıgücüspor Başkanı Selahattin Erdoğan Mehmet İhsan Çıplak’ı tebrik etti ve kendisine ismi yazılı kulüp formasını hediye ederek kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise ziyaretinden dolayı Selahattin Erdoğan’a teşekkür etti ve amatör spor kulüplerinin önemini çok iyi bildiklerini ve ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.