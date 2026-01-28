AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Kargı ilçesinde önemli bir sağlık yatırımının hayata geçirildiğini açıkladı.

Alar, milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte yürütülen temaslar ve sürecin yakından takibi sonucunda Kargı’ya Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılacağını belirtti.

Yapım işi ihalesi tamamlanan sağlık tesisinin sözleşmesinin 20 Ocak 2026 tarihinde imzalandığını ifade eden Alar, 22 Ocak 2026 itibarıyla yer tesliminin gerçekleştirildiğini kaydetti. Yeni sağlık kompleksinin 2026 yılının son çeyreğinde hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Söz konusu yatırımın vatandaşlara daha etkin, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladığını vurgulayan Alar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu kıymetli yatırımın Kargı’mıza kazandırılmasında emeği geçen başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, milletvekillerimize ve tüm paydaşlara teşekkür ediyor; ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”