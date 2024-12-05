Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Çorum FK maçını Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Mehmet Ali Özer yönetecek.

Özer'in yardımcılıklarını ise Kemal Mavi, Ömer Lüfti Aydın ve Abdullah Volkan Aydın yapacak.

Özer, hakemlik kariyerinde en çok Çorum FK, maçlarını yönetirken, kırmızı siyahlılar Özer'in düdük çaldığı 7 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik aldı.