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Trendyol 1. lig 14. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK bugün Adanaspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Kırmızı Siyahlı takımın Altay galibiyetinin verdiği moralle bugün Adana’dan puan yada puanlarla dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Bugün saat 20’de Yeni Adana Stadyumunda oynanacak Adanaspor ile Ahlatçı Çorum FK maçında geçen haftanın kazanan iki takımı mücadele edecek. Ev sahibi takım Bodrumspor deplasmanından üç puanla dönerken Çorum FK ise sahasında Altay önünde üç puanı üç golle aldı ve altı haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Kırmızı Siyahlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlıktan dönen Ahmet İlhan da Adanaspor maçı kadrosunda yer aldı.

Ev sahibi Adanaspor ise kötü başladığı sezonda üçüncü teknik adam değişikliğinin ardından sezona Giresunspor’da başlayan Mustafa Kaplan’ı takımın başına getirdi. Geçen hafta Bodrumspor deplasmanından üç puanla dönen turuncu beyazlılar sahalarında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Adanaspor ile Ahlatcı Çorum FK arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Alper Akarsu yönetecek.