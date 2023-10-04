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Ahlatcı Çorum FK’nın müzmin sakatı Berkay Can dört hafta sahalardan uzak kalacak.

İki sezondur kırmızı siyahlı takım formasını giyen Berkay Can yaşadığı sık sakatlıklar nedeni ile dikkat çekiyordu.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Berkay Can, Bodrumspor maçının ikinci yarı başında Ologo’nun yerine oyuna girdi ve 12 dakika oynadıktan sonra kasığından sakatlanarak oyundan çıktı.

Çekilen MR sonucunda Berkay Can’ın kasığında yırtık tesbit edildi. Can’ın yaklaşık dört hafta sürecek tedavinin ardından takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.