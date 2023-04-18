Sağlık-Sen Çorum Şubesi il divan toplantısı gerçekleştirildi. Divan toplantısında konuşma yapan Şube Başkanı Ahmet Saatci, “Teşvik ödemelerinde çalışanlar arasında katsayı adaletsizliğinin düzeltilmesini talep ediyoruz” dedi.

Toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci, ilçe ve işyeri temsilcileri ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Sağlık-Sen Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Saatci, Çorum’da açık ara ile yetkili sendika olduklarını belirterek, “İnşallah bu yetki 2023'te de açık ara devam edecektir. Her geçen gün üye sayımızı artırarak büyüyoruz. Bu başarı ekip başarısıdır. Bu başarıda emeği geçen yönetim, denetim, disiplin, ilçe ve işyeri temsilcileri ve üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Saatci, sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi, taban ve teşvik ödemeleri ile sağlık çalışanlarının ekonomik yönden kısmen iyileştirilmeleri, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek ödemenin sağlık çalışanlarına verilmesi gibi konularda sahada mücadele veren Sağlık-Sen genel merkez yöneticilerine de teşekkür etti.

Teşvik ödemelerinde çalışanlar arasında katsayı adaletsizliğinin düzeltilmesini talep ettiklerini ifade eden Saatci, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “3600 ek göstergenin 1/4'üne gelen genel idare ve teknik hizmet sınıfında olanlara verilmemesini asla kabul etmiyoruz. 1. dereceye yükselen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Bu yanlışın ivedilikle düzeltisini, bunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının düşük kalan destek ve teşvik ödeme oranları artırılmalıdır. Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı ile lise mezunu sağlık hizmetleri sınıfının ek ödeme tavan oranları artırılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak mevcut çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi sağlanmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarına ödenen sosyal hizmet tazminatının oranı artırılmalı ve kapsamı genişletilmelidir. sosyal hizmet çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme, çalışanlara ödenen sosyal hizmet tazminatının oranının artırılması ve kapsamının genişletilmesini ve nöbet ücretinden sözleşmeli personelin de yararlanması için gereken mücadele verilmelidir."

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise Çorum’un genel merkezde ayrı bir yeri olduğunu, bunda Saatci’nin rolünün büyük olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözülmesi için mücadelelerini sürdürdüklerini aktaran Mahmut Faruk Doğan, “Yetkililerle görüşmeler çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılık bulması hem sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldürecektir hem nitelikli sağlık hizmetinin kalitesini daha da artıracaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde şubelerimiz ve temsilcilerimizle birlikte nice başarılara imza atacağız. Deprem bölgesinde sağlık çalışanlarına yönelik ikram evleri açtık. İkram evlerinde, gönüllere dokunan sendikacılık anlayışıyla hiçbir ayrım yapmaksızın tüm sağlık çalışanlarına hizmet veriyoruz. Şubelerimiz, dönüşümlü olarak bu ikram evlerinde bölgedeki sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuyor, onlara moral vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)