İskilip’e bağlı Kayaağzı Köyü’nün Kalfa Mahallesi’nde dün akşam başlayan sağanak yağışın ardından dere taştı, sel suları 3 evi ve bir ahırı bastı.

Sel felaketinde saman balyaları, traktör ve çeşitli tarım aletleri sel sularına kapılarak zarar gördü.

Mahalle sakinlerinden Bilal Yeşil, son 3-4 yıldır benzer sel baskınları yaşadıklarını belirterek, “Defalarca yetkililere durumu bildirdik, sorunlarımızı anlattık ama kalıcı bir çözüm üretilmedi” dedi.

Öte yandan selin meydana geldiği sırada mahallede elektriklerin de kesik olduğu öğrenildi.

Yaşanan afet sonrası hem maddi hem manevi zarara uğradıklarını ifade eden vatandaşlar, artık kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor.