Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı’nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sezonun açılışını fırsat bilen kayakçılar, aileleriyle birlikte Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi’ne akın etti.

Kastamonu’da son bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığının artmasıyla birlikte Ilgaz Dağı’nda Yurduntepe Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı.

Kar yağışıyla birlikte soğuk havanında etkisiyle pistlerde kayakçıların yüzünü güldürdü.

Hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar, aileleriyle birlikte Ilgaz Dağı’nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezinin yolunu tuttu.

Ankara, Samsun, Çorum başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar da, hafta sonu tatillerini kayak ya da kızak yaparak değerlendirdi. Kayak merkezine gelen vatandaşlar, araçlarıyla Yurduntepe Kayak Merkezi’nde de uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilin tadını çıkartan çocuklar ise kızakla kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise düzenlenen ATV turlarına katılma fırsatı buldu, bazı vatandaşlarda kayak yaptıktan sonra mangal yakarak hoşça vakit geçirme fırsatı buldu.



"Kayak sezonunu açtık, çok mutluyum"

Kayak sezonunun açıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Doruk Şenoğlu, "Şu anda arkadaşlarımızla birlikte kayıyoruz. Hava soğuk ama pist çok güzel. Yeni yıla da girdik. Ortam çok güzel, pistlerde güzel. Herkes buraya kayak yapmaya gelmiş. Pistimizde biraz soğuk havadan dolayı buzlanma var. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ama her şeye rağmen çok güzel burası. Mutlaka herkes gelip burasını görsün. En iyi yer Ilgaz Dağı, mutlaka burasını görün" dedi.



"İlk kez Ilgaz Dağına geldim ama çok beğendim, tekrar geleceğim"

Ankara’dan Kastamonu’nun Ilgaz Dağı’na ilk kez geldiğini anlatan Gökhan Türker ise, "Telesiyej ile zirveye çıktım. Zirve biraz soğuk ve sisli. Zirvede şartlar şu anda biraz çetin ama pist çok güzel. Keyifli bir pist, pistte yer yer hızlanıyorsunuz yer yer yavaşlıyorsunuz. İlk kez geldim ama bir daha geleceğim burasına. Gayet güzel ve burasını beğendim" diye konuştu.

Daha öncesinde Erciyes Kayak Merkezinde kayak yaptığını söyleyen Türker, "Erciyes Dağı, Ilgaz Dağı’na göre biraz daha uzun ve biraz daha zorlu bir pist. Yurduntepe Kayak Merkezi, Erciyes’e göre biraz daha kolay bir pist. Erciyes, Ilgaz Dağına göre biraz daha soğuk, Yurduntepe nispeten biraz daha soğukluk olarak iyi. Takip eden günlere göre en soğuk günlerden birisini yaşıyoruz. Ankara’dan üç arkadaşımla birlikte geldik, beğendik biz Ilgaz Dağını, üçümüzde beğendik. Tekrar geleceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Ankara’dan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezine gezmeye gelen Özkan Karamercan da, "Ilgaz Dağını çok beğendim ama kayak yapmayı da öğrenseydim çok güzel olacaktı. Burasını herkese tavsiye ediyorum çok güzel, ben çok beğendim. Arkadaşlarımda beğendi ama biraz acemilik var, keşke kayak yapmasını da bilseydik, insanın biraz canını sıkıyor ama kayak yapmasını da öğreneceğim inşallah ileride" ifadelerini kullandı.