Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat %0,l artarak 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’da ise ihracatta ve ithalatta geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşandı.

2026 yılı Ocak ayında 193 milyon 619 bin dolar ihracat, 165 milyon 517 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre Çorum’da ihracatta yüzde 38,7, ithalatta ise yüzde 24,1 gerileme oldu.

Çorum ülke sıralamasında ihracatta 17’inci ithalatta ise 15’inci sırada yer aldı.

2026 yılı Ocak ayında Samsun'da ihracat 84,8 milyon dolar, Tokat'ta 2,6 milyon dolar, Amasya'da 18,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında Samsun'da ithalat 62,1 milyon dolar, Tokat'ta 4,1 milyon dolar, Amasya'da 4,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.