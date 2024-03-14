Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama okulu öğrencilerinden Kayak yarışmalarında bir gümüş bir bronz madalya.

Kastamonu Ilgaz Dağı’nda Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Ulusal Kayak Gelişim Kampı ve Oyunlarında Çorum ile birlikte Kastamonu, Adana, Eskişehir, Düzce, Karabük ve Zonguldak illerinden 12 kız 10 erkek 22 özel sporcu katıldı.

Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kdeme öğrencisi İrem Keş Türkiye ikincisi olurken Elif Demircan ise üçüncü oldu.

Toyota Türkiye’nin katkıları ile gerçekleştirilen Ulusal Kayak Gelişim kampı 2025 yılında İtalya’nın Torino kentinde düzenlenecek olan Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunlarına katılacak sponrcuları seçme niteliğinde.