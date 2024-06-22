Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi’nin zirvesinden dengesini kaybederek düşen Çorumlu Abdullah Kaynak yaşamını yitirdi.
Ölüdeniz Faralya Mahallesindeki Kelebekler Vadisi’nin zirvesine çıkan Abdullah Kaynak, dengesini kaybederek ayağının kayması üzerine sarp kayalıklara düştü.
Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma JAK ekipleri sevk edildi.
UMKE ve JAK ekipleri düşen vatandaşa ulaştıklarında Kaynak’ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Gencin, Çorum'un Boğazkale ilçesinden olduğu öğrenildi.
Editör: Çorum Hakimiyet