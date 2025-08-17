Çorum 'un İskilip ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 86 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinden saat 16.00 sıralarında ayrılan ve gece saatlerine kadar dönmeyen Eldivas Babayiğit için ailesi 112'yi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yanı sıra İl AFAD Müdürlüğü ile İskilip Belediyesi zabıta ekipleri, Babayiğit'in bulunması için çalışma başlattı.

Tünel mevkisinde yoğunlaşan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.