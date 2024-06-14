Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’a Osmancıkgücü forması.

2. Amatör Küme final grubu beşinci maçında çarşamba akşamı sanasında Mecitözüspor ile karşılaşan Osmancıkgücüspor bu maçı izlemeye gelen Kaymakam Ayhan Akpay’a kulüp forması verildi.

Osmancıkgücü antrenörü Uğur Asiltürk maç öncesinde kaymakam Ayhan Akpay’a kulübe verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve ismi yazılı forma hediye etti.

Akpay, 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi başaran Osmancıkgücü yönetim, teknik heyet ve sporcuları tebrik etti.