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Eski Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı'nın oğlu Mehmet Buğra Katırcı, Çorum ili Uğurludağ ilçe Kaymakamlığı görevine atandı.

Niğde’de Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Mehmet Buğra Katırcı, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Niğde Kaymakam Adaylığı görevinin ardından Eskişehir Mihalıççık’da da görev yapan Kaymakam Katırcı, meslek içi eğitimleri sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı kura çekiminde, Çorum Uğurludağ Kaymakamlığı’na atandı.