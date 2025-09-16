Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Körkü, Büyük İncesu, Küçük İncesu ve Beşkız köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında köylerde yürütülen kamu hizmetleri yerinde inceleyen Köksal, vatandaşların taleplerini ve mevcut sorunlarını dinlendi.

Kaymakam Köksal köy ziyaretlerinde İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi hazır bulundu.

Köylerin genel durumunun değerlendirildiği ziyarette, altyapı ve üstyapı hizmetlerine ilişkin tespitlerde bulunularak program sona erdi.