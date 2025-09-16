Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer sezonunda çeşitli mevkilerdeki 20 futbolcuyla anlaşma imzaladı, 4 sporcusunu ise geçici olarak başka takımlara verdi.

Ligin 5. haftasında 10 puanla 5. sırada yer alan Bolu temsilcisi, transfer sezonunda birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Kadroyu tüm mevkilerde yeniliklerle güçlendirmeye çalışan kulüp, 20 futbolcuyla masaya oturdu, 4 oyuncusunu ise geçici olarak başka kulüplere yolladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kaleciler Türker Dırdıroğlu ve Orkun Özdemir, orta saha oyuncuları Harun Alpsoy ve Rahman Buğra Çağıran, santrfor Martin Boakye, sağ bek Ömürcan Artan, sol bek Abdulsamet Kırım, sağ kanat Barış Alıcı ve on numara Doğan Can Davas ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

On numara mevkisinde oynayan 20 yaşındaki Mustafa Alptekin Çaylı, sol bek Lucas Lima, ön libero Devran Şenyurt, stoper Loic Kouagba ve sol kanat Rasheed Akanbi ile ikişer yıllığına anlaşan Boluspor, orta saha oyuncuları Burak Topçu ve 18 yaşındaki Can Arda Yılmaz'ı ise üçer yıllığına renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekipleriyle de transfer görüşmeleri gerçekleştiren Bolu temsilcisi, Corendon Alanyaspor’dan 18 yaşındaki santrfor Arda Usluoğlu, Kocaelispor’dan stoper Onur Öztonga ve TÜMOSAN Konyaspor’dan sağ bek Abdurrahman Üresin ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kulübün akademi futbolcusu Kaan Alp Dizbay ile de 2029-2030 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Boluspor ayrıca bir yıllık geçici transfer için kadrosundaki Arda Köksal'ı Orduspor 1967 AŞ'ye, Harun Yerlikaya'yı Karaman FK'ye, Muhammet Özkan'ı Kütahyaspor'a ve Hüseyin Turunç’u Edirnespor'a gönderdi.