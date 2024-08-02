Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, şehir stadyumu yanında açılış için gün sayan yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Önümüzdeki günlerde yüklenici firmadan kabulü yapılarak açılışı yapılacak olan yüzme havuzunun son kontrolleri Kaymakam Mutlu Köksal tarafından yapıldı. Kaymakam Köksal, bu eserin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Köksal, Güreş Eğitim Merkezi’ni de ziyaret ederek, sporcuların antrenmanlarını izledi. Güreş Antrenörü Çelebi Bayır’dan bilgiler alan Köksal, sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Sporcularla da sohbet eden Köksal, başarılar diledi.