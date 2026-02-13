Çorum esnaf ve sanatkâr odası başkanları, Ankara’ya giderek MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmeye; Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçılar Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt, Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Çorum Yorgancı, Perdeci ve Çeyizci Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gazi Demir, Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Esnaf Odası Başkanı Hasan İlhan, Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Çelik ile genç iş insanı Atakan Bozkurt katıldı.

Oda başkanları, Kayrıcı’ya Çorum esnafının son dönemde artan sorunlarını ve beklentilerini detaylı şekilde aktardı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Milletvekili Kayrıcı, iletilen taleplerin takipçisi olacağını belirterek, “Esnafımız bu milletin omurgası, şehir ekonomisinin can damarıdır. Çorumlu esnafımızın emeğini, alın terini ve üretme azmini korumak bizim asli görevimizdir. İletilen her bir talebi titizlikle değerlendirecek, ilgili kurum ve merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız.” dedi.

Ziyaretin sonunda Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçılar Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt tarafından Kayrıcı’ya günün anısına hediye takdim edildi.

YİĞİNER’E DE ZİYARET

Çorumlu oda başkanları, Ankara programı kapsamında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’i de makamında ziyaret etti. Görüşmede Türkiye Elektrik, Elektronik Teknisyenleri Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Aslantürk de yer aldı.

Ziyarette esnafın mevcut sorunları ve gündemdeki konular üzerine istişarelerde bulunuldu. Program sonunda Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçılar Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt ve iş insanı Atakan Bozkurt tarafından Genel Başkan Yiğiner’e hediye takdim edildi.

Mehmet Yiğiner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili hususları görüştüğümüz başkanlarımıza ve misafirlerimize nazik ziyaretleri ve hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.