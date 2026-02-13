Çorum’da yabancı dil eğitimine yenilikçi bir bakış açısı kazandıran, Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokakta hizmet veren Lango Yabancı Dil Kursu, AHL Park AVM’de düzenlediği interaktif stant etkinliğiyle büyük ilgi gördü.

Her yaştan katılımcıya açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte, ziyaretçiler hem eğlendi hem de İngilizce öğrenmenin keyifli yönlerini keşfetti.

Etkinlik kapsamında, Lango’nun kendi geliştirdiği yapay zeka destekli kelime öğrenme uygulamaları tanıtıldı.

Öğrenciler ve veliler, modern teknolojilerle hazırlanan bu uygulamaları birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Özellikle çocuklar ve gençler için düzenlenen ödüllü İngilizce kelime yarışmaları, stant alanında renkli ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Yarışmalara katılan ziyaretçilere çeşitli sürpriz hediyeler verilirken, çocuklara ücretsiz balonlar dağıtıldı.

Etkinliğe özel hazırlanan kostümlü maskotlar ise minik ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve gün boyu keyifli bir atmosfer oluşturdu.

Lango Yabancı Dil Kursu yetkilileri, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Amacımız, İngilizce öğrenmenin zor ve sıkıcı değil; eğlenceli, interaktif ve teknoloji destekli bir süreç olduğunu göstermek. Geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı uygulamalar sayesinde öğrenciler kelime öğrenimini daha hızlı, kalıcı ve keyifli hale getiriyor. AHL Park AVM’de gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle Çorum halkıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduk.”

Lango Yabancı Dil Kursu, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna yönelik İngilizce eğitim programları sunuyor.

Konuşma odaklı modern eğitim yöntemleri, küçük sınıf grupları, deneyimli öğretmen kadrosu ve dijital destekli öğrenme sistemleriyle öğrencilerin kısa sürede gerçek anlamda İngilizce konuşabilmesini hedefliyor.

Etkinliği ziyaret eden veliler ise hem çocuklarının keyifli vakit geçirmesinden hem de yenilikçi eğitim yöntemlerini yakından tanımaktan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Lango Yabancı Dil Kursu, önümüzdeki dönemlerde de benzer sosyal ve eğitici etkinliklerle Çorum halkıyla buluşmaya devam edeceğini belirtti.