Çorum Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz’a kritik görev. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta 12 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor ile 10 puanla üçüncü sırada yer alan Kaynaşlı Belediyespor takımları arasındaki maçı Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.
Pazar günü saat 14’de Kaynaşlı İlçe sahasında oynanacak Kaynaşlı Belediyespor- Eskişehirspor maçını Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek. Yardımcılarıda ilimiz Bölgesel Yardımcı hakemleri Çiğdem Varan ve Erdal Uncuer. Maçın dördüncü hakemide ilimizden Serhat Doğan. Maçın gözlemcisi ise Hamit Meral.