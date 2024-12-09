Okullu Yıldızlar Hentbol’da şampiyonlar belli oldu.

Kızlarda Mimar Sinan Ortaokulu erkeklerde ise Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda kızlarda dört okul tek devreli lig sistemine göre karşılaştı. Mimar Sinan Ortaokulu üç rakibinide yenerek şampiyonluk kupasını alırken Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu ise iki maçını kazanarak ikincilik kupasının sahibi oldu.

Yavruturna Ortaokulu ise bir galibiyet iki mağlubiyet ile üçüncü olurken Çeşmeören Ortaokulu kız takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Yıldız Erkeklerde ise üç okulun mücadelesi sonunda Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu iki maçını da kazanarak şampiyon olurken ikinciliği Mimar Sinan Ortaokulu kazandı. Üçüncülük kupası ise Yavruturna Ortaokulu’nun oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporcuları ise madalyaları verildi.