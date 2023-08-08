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HARUN AKKAYA

Analig Karate Türkiye Şampiyonasında Kayra Yağlı altın madalya kazanırken Çorum takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

5-7 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir’de yapılan Analig Karate Türkiye Şampiyonasında +60 kiloda mücadele eden Kayra Yağlı tüm rakiplerini yenerek sıkletinde altın madalyanın sahibi oldu.

40 kiloda Yiğit Gözübüyük ve 48 kiloda ise Yağız Gözübüyük ise finalde kaybederek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar.

Şampiyonada Çorum kazandığı üç madalya ile takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu. Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü Samet Türe alt yapıdaki çalışmalarının karşılığını almaya başladıklarını belirterek Analigde elde edilen bu başarıdan dolayı sporcuları ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.