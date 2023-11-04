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Karate’de Çorum Belediyespor’un alt yapısından yetişen gençlerin başarısı artarak devam ediyor.

Ümitler +70 kiloda Kayra Yağlı üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Balıkesir Karesi Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda devam eden Türkiye Ümit, Genç ve u 21 Karate Türkiye Şampiyonasında +70 kiloda tatemiye çıkan Çorum Belediyespor’un milli sporcusu Kayra Yağlı eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçını kaybederek sıkletinde üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayra Yağlı bu şampiyonanın ardından aynı salonda yapılacak Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde mücadele edecek. Beş rakibi ile yapacağı maçlar sonunda en fazla galibiyet alan sporcu Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek.