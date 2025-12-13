MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Kayrıcı, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkmenistan’a gitti.

Programın ardından Türkiye’ye dönüş yolunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı uçakta bulunma fırsatı yakalayan Kayrıcı, burada çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Görüşmede ele alınan konular hakkında ise detay verilmedi.