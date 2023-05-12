Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Osmancık’ı ziyaret etti.

Kayrıcı, Osmancık ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve MHP’ye destek istedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Milletvekili Adayları İsmail Lek ve Mete Çakı’nın yanısıra MHP’li Belediye Başkanları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Osmancık’a giden Kayrıcı, ilk olarak belediyenin satın aldığı iş makinelerinin anahtar teslim törenine katıldı.

FABRİKALARI ZİYARET ETTİ

Ardından Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret eden Kayrıcı, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçede faaliyet gösteren tekstil fabrikalarını da gezen Kayrıcı, ABT Tekstil, Ekip Tekstil, OSM Textil ve Tekyıldız Kereste fabrikasında hem yöneticilerle hem de çalışanlarla görüştü.

İŞÇİLERE SEÇİMİN ÖNEMİNİ ANLATTI

14 Mayıs seçimlerinin önemini işçilere anlatan Kayrıcı, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilmesi için MHP’ye oy vermelerini istedi.

Kayrıcı, ardından ilçe merkezinde bulunan bazı esnafları ve Pazar yerini de gezdi. Vatandaşlarla sohbet edip, hal-hatır soran Kayrıcı’ya ilçe halkının ilgisi yoğun oldu.

BİRLİK YEMEĞİNE KATILDI

Akşam saatlerinde de Osmancık halkıyla “Birlik Yemeği”nde bir araya gelen Kayrıcı, Osmancıklılardan 14 Mayıs seçiminde sandığa giderek, Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP’ye oy vermelerini talep etti. (Haber Merkezi)