Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum Futbol Kulübü’ne bugün oynayacağı İnegölspor maçında prim sözü verdi.

Çorum Futbol Kulübü’ne şampiyonluk yolunda başarılar dileyen Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, maddi ve manevi olarak her zaman kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın başta olmak üzere yönetim kurulunun ve futbol takımının yanında olduğunu dile getirdi.

Şampiyonluk yolunda bugün İnegölspor ile çok önemli bir maça çıkacak olan Çorum Futbol Kulübü’nün bu engeli de aşacağına yürekten inandığını söyleyen Kayrıcı, “Memleketimizin takımı Çorum FK’nın yarın oynayacağı İnegölspor karşılaşması için üzerimize düşeni yaparak 50 bin TL prim açıklıyorum. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın her zaman, her daim maddi manevi yanında olacağımızı beyan ediyorum. Mesele memleket meselesi” dedi.